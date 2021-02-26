Поліція затримала псевдомінера Київської ГЕС (фото)

Мешканець Київщини неодноразово звертався до поліції з хибними повідомленнями про мінування

До поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі особи мають намір підірвати Київську ГЕС. На місці події працювали слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи та вибухотехнічна лабораторія поліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час огляду території вибухових або інших підозрілих предметів не виявлено.

Поліцейські провели низку розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 54-річний житель села Демидів Вишгородського району. Як з’ясувалось, чоловік неодноразово вже звертався до поліції з хибними повідомленнями.

Наразі поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Затриманий – 54-річний житель села Демидів Вишгородського району. Фото: Нацполіція

Слідчі за процесуальним керівництво прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від двох до шести років.

Як повідомлялося, 24 лютого надійшли повідомлення про мінування будівель ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», Gulliver і готелю «Інтерконтиненталь» у Києві. У результаті проведених оглядів приміщень та прилеглих до них територій фахівці не виявили жодних вибухових чи підозрілих предметів.

18 лютого столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».