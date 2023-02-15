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Обшуки у відомій київській ІТ компанії. Реакція «Слуги народу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обшуки у відомій київській ІТ компанії. Реакція «Слуги народу»
Олександр Косован / Facebook

Арахамія: «Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу»

Фракція «Слуга народу» обурена сьогоднішніми обшуками в одній із топових ІТ-компаній країни. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Ми у фракції «Слуга Народу» обурені обшуками в одній із топових ІТ-компаній країни й у її власника, який витратив багато власних коштів на допомогу Збройним силам. Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Тим більше зараз, коли для нас важливе кожне збережене робоче місце, кожна гривня податків», – йдеться в повідомленні.

Арахамія зазначив, що цей інцидент не можна залишати без реакції.

«Тому я направляю звернення до голови Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні Комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії. І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Київський офіс та в оселю власника відомої київської ІТ компанії прийшли правоохоронці. Офіційна причина – обшуки стосуються земельних ділянок у Київській області, які  компанія придбала раніше. 

Теги: Давид Арахамія партія Слуга народу обшук

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