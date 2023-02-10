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Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)
Детальнішу інформацію правоохоронці повідомлять після обшуків
СБУ

Встановлено близько 50 суб’єктів, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Раніше повідомлялося, що посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.

Читайте також: Що робити з митницею?

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