Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)

Встановлено близько 50 суб’єктів, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

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Раніше повідомлялося, що посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.