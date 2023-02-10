Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького – ЗМІ

Ймовірно йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата VIII скликання Ігоря Котвіцького. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє «Українська правда».

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Ймовірно йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі. Попередньо там фігурує 15 млрд кубометрів газу та збитки державі на кілька мільярдів гривень. ВІдомо, що під час обшуків уже вилучили 300 тис. дол., 250 тис. євро та 1,5 млн грн.

Ігор Котвіцький – народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від «Народного фронту». ЗМІ називають його бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина – Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

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У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн дол. та 1,3 млн євро.

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора оголосив підозру народному депутату від забороненої в Україні ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді.