Власника потужної ІТ компанії обшукали правоохоронці: усі подробиці

У компанії переконані, що правоохоронці хочуть відібрати у них придбані земельні ділянки

Причиною обшуків бізнесмен називає бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які його компанія законно придбала до початку широкомаштабного вторгнення

У Київський офіс та в оселю власника відомої київської ІТ компанії прийшли правоохоронці. Офіційна причина – обшуки стосуються земельних ділянок у Київській області, які компанія придбала раніше.

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«В офіс MacPaw та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес», – пише власник IT-компанії.

До обшуків працівники компанії надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше.

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За словами Олександра Косована, причиною обшуків нібито стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки.

«Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив», – стверджує бізнесмен. Косован уточнив, що обшуки проводять Спеціалізована екологічна прокуратура, Головне слідче управління Нацполіції та оперативні працівники.

Земельні ділянки, законність яких оскаржують чиновники, знаходяться в Київській області, в Бориспільському та Переяслав-Хмельницькому районах Київської області. У Київській обласній прокуратурі перебіг цієї справи поки не коментують.

Інший бік справи

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Втім, справа може бути не лише у земельних інтерсах чиновників, а й у безпосередній діяльності підприємця. Адже він не тільки веде успішний ІТ бізнес, а й займається благодійністю.

Ще у 2011 році Косован на сторінках українського Forbes розповідав, що розроблений ним додаток CleanMyMac для очищення комп'ютерів від «сміття» набрав 1,5 млн завантажень, переважно користувачами із США. Він планував виїхати до Америки, але залишився в Україні. MacPaw розрісся до 300 співробітників, а прибуток – до мільйонів доларів на рік.

Після початку широкомаштабного вторгнення компанія MacPaw запустила дві програми: виявлення російських і білоруських програм і відстеження місцезнаходження команди. Фонд SMRK Косована інвестував у стартап Esper Bionics, який розробляє розумні протези. Також MacPaw інвестував $1 млн у розвиток інноваційного хаба «Промприлад.Реновація» в Івано-Франківську. Благодійний фонд MacPaw Foundation активуно допомагає ЗСУ – закупив військове обладнання, спорядження та медичні вироби на суму у понад $5,4 млн.

Нагадаємо, раніше представники ІТ-бізнесу звинувачують Департамент кібербезпеки СБУ у тиску через обшуки, вилучення техніки і безпідставні кримінальні провадження. Цей Департамент очолює 36-річний генерал-майор Олександр Климчук. Ще декілька років тому він сам був фігурантом справи про вимагання грошей у підприємця.