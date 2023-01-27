Обстріл Куп’янська та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Поблизу Соледара і Бахмута тривають запеклі бої

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли із мінометів, Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв. У селі Сеньківка Городнянської громади Чернігівського району пошкоджено приватний будинок.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської та Великописарівської громад. Зафіксовано 29 прильотів. По території Білопільської громади ворог бив з мінометів та гранатометів. Також росіяни скинули дві міни на Великописарівську громаду. На щастя, в обох випадках без жертв та руйнувань.

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Дніпропетровщина

Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольщину, кілька разів ударили з «Градів» по Мирівській громаді. Без жертв. Пошкоджені шість приватних будинків та три господарські споруди, магазин, пекарня, три газопроводи та лінії електропередач.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Дерезівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Шевченко, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Білогір'я, Полтавка, Степове. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ. Прильоти прийшлися по відкритій місцевості поблизу житлового будинку, також є вилучання в гаражі та господарські споруди. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічну, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову. У Куп'янську пошкоджено два приватні житлові будинки. У смт Козача Лопань зруйновано житловий будинок. Незначні поранення отримала одна людина.

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У Вовчанську внаслідок обстрілів також поранення отримала одна людина, госпіталізована в середньому стані. Через обстріли в смт Дворічна загинули двоє цивільних. Між селами Червоне та Велика Комишуваха в Ізюмському районі двоє чоловіків знайшли в полі невідомий вибуховий пристрій. При спробі його підняти він здетонував. Отримали важкі поранення. Обидва госпіталізовані.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили атаки окупантів поблизу Площанки, Невського і Червонопопівки. На Куп’янському напрямку противник обстріляв Стельмахівку.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Зранку – ворожий обстріл с.Катеринівка (Іллінівська ОТГ). Пошкоджено три будинки, інформація про постраждалих уточнюється. На Донецькому напрямку протягом ночі – хаотичні обстріли позицій. Ввечері – масований артобстріл Авдіївки; по лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій.

Запеклі бої поблизу Соледара і Бахмута. Постійні обстріли Парасковіївки, Роздолівки та Васюківки. Інтенсивні обстріли Вугледара, повідомляють про численні руйнування протягом минулої доби (зруйновані дві школи, до десятка приватних будинків і багатоповерхівок). Протягом доби – обстріли Сіверська. Зруйновано приватний будинок (пряме влучання), пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки.

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На Донеччині шестеро загиблих, дев'ятеро поранених за добу.

Миколаївщина

Вчора під час чергового масованого ракетного удару над областю було знищено 13 крилатих ракет. Також вчора ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади.Внаслідок ворожих обстрілів в Куцурубській громаді зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ворог знову обстріляв з артилерії передмістя та сам Херсон. Вночі російські військові обстріляли тимчасово окуповане місто Нова Каховка з мінометів. Постраждали багатоповерхові будинки. Також вчора було обстріляно смт Козацьке, внаслідок чого три особи отримали поранення, одна особа загинула на місці події від отриманих травм. Російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району.

Прицільним вогнем рашисти атакували адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, одна людина загинула, троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Одна потерпіла знаходиться у важкому стані, лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.