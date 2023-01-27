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Тисячі українських навчальних закладів зазнали бомбардувань або обстрілів – ЄС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Тисячі українських навчальних закладів зазнали бомбардувань або обстрілів – ЄС
фото з відкритих джерел

В ОБСЄ це розцінюють як замах на невід'ємне право людини на освіту

З 24 лютого 2022 року внаслідок агресивної війни Росії проти України щонайменше 3045 навчальних закладів зазнали бомбардувань або обстрілів. Саме такі показники містяться в заяві ЄС щодо триваючої агресії Російської Федерації проти України, яка була оприлюднена у четвер, 26 січня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«ЄС рішуче засуджує всі атаки на освіту та очікує, що всім дітям і молоді буде гарантовано право на освіту в Україні», – йдеться у документі.

Як відомо, інформація про обстріли закладів освіти надходить чи не щотижня з різних куточків України. Це стосується як садочків, шкіл, училищ та університетів, що розташовані поблизу лінії фронту, так і в глибокому тилу. Чимало закладів постраждало в містах, які були окуповані загарбниками.

Станом на 1 вересня 2022 року в Україні налічувалося 15297 шкіл, з яких на підконтрольних Україні територіях було розташовано 13881 заклад. З цієї кількості 1889 шкіл були розташовані на відстані не більше 40 км від кордону або зони бойових дій.

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Теги: обстріл школа освіта

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