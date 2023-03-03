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Оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених. Поліція затримала зловмисників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених. Поліція затримала зловмисників
Злочинна група оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців
фото: Національна поліція України

Загальна сума збитків становить понад 2 млн грн

В Україні викрили злочинну групу, яка оформлювала кредити на зниклих безвісти і полонених військовослужбовців. Загалом зловмисники викрали понад 2 млн грн. Про це повідомили в Національній поліції України.

Оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених. Поліція затримала зловмисників фото 1
фото: Національна поліція України

Зазначається, що троє зловмисників отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, із якими втратили зв’язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні. Вони перевипускали SIM-карти і перевіряли, чи є номери фінансовими. Далі отримували доступ до онлайн-банкінгу. З рахунків захисників перераховували залишок грошей, а також випускали кредитні карти й привласнювали суми позики.

Під час обшуку в оселях фігурантів правоохоронці вилучили банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності. Також поліцейські виявили гранати, які направили на експертизу.

Оформлювали кредити на зниклих безвісти і полонених. Поліція затримала зловмисників фото 2
фото: Національна поліція України

За попередніми даними, шахраям вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. 

Організатора злочинної групи затримали. Чоловікову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, що учасниця відомого дитячого хору звинуватила заслуженого вчителя у зґвалтуванні. За словами вихованиці, чоловік нібито розбещував неповнолітніх дівчат.

Теги: шахрайство військові поліція

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