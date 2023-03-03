Учасниця відомого дитячого хору звинуватила заслуженого вчителя у зґвалтуванні

За словами вихованиці, чоловік нібито розбещував неповнолітніх дівчат

У дитячому хорі «Зірниця» заслужений вчитель України нібито домагався і ґвалтував неповнолітніх вихованиць. Про це розповіла Ганна Хижняк, яка назвала себе жертвою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дівчина прийшла у хор у 2012-му, коли їй було 12 років. Ганна переїхала з іншого міста, де у неї не було друзів, але було багато комплексів, якими нібито скористався викладач. Перший рік все було безневинно: нове хобі, нові люди, перші концерти і подорож закордон. Але згодом усе змінилось.

«Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки «він». Це було після Нового Року. «Він» почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку – раз, поцілував у іншу шоку – два, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях – три. Шок. Нерозуміння. Ступор. Врятувало те, що в кабінет зайшла інша дівчинка», – згадує дівчина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





Пост Ганни Хижняк скріни з соцмереж: Anna Khyzhnyak / Facebook

За словами дівчини, викладач нібито навмисне на репетиції завжди брав тільки Ганну, аби займатися «співом» в окремому кабінеті. За її словами, приставання були й у поїздках.

«Зі страхом я ходила і мовчала дев'ять років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені шостий розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною», – поділилася дівчина.

Ганна зауважила, що коли почалося навчання у медичному коледжі, вона стала значно рідше ходити на хор, а коли поступила в університет, то майже і не ходила, лише по телефонним проханням дружини викладача, бо хор почав втрачати свою популярність, а співати на концертах комусь треба. І вона співала, бо любила це.

«Як ви думаєте, як це сказати своєму чоловіку, що першим, хто у тебе був, це дід-збоченець, якому за 70, який має дружину і двох синів? Дід, який водив тебе на окрему квартиру, аби ґвалтувати тебе. Дід, який в сусідньому кабінеті, гне тобі голову, аби ти зробила йому м*нет, коли за стінкою його дружина займається співом з іншими дівчатами», – розповіла дівчина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом про це дізнались і її батьки, які були обурені ситуацією та підтримали доньку. Мама одразу подзвонила в заклад і розповіла усе директорці. Відбулася зустріч із керівництвом та винуватцем. Хоч вони все заперечували, проте викладача звільнили.

«За 50 років існування хору є його група фанатів. Це культ. «Його» називають маестро, геній, батько. Всі завжди його вихваляли і досі вихваляють. І як чинити опір жертвам при таких обставинах?» – зазначила дівчина.

Із хору лише три подруги повірили Ганні, а інші відвернулися. Подруги, із якими вона проспівала 10 років. А раніше, дівчатам до Ганни, ніхто не вірив взагалі.

«За часів СРСР не було підтримки! У ті часи лише одна дівчинка наважилася сказати про це мамі, яка пішла до директора (у той час то була інша жінка), яка сказала «Нє видумивайтє! Бить такого не может!». Дорослі люди покривали і досі покривають «його». Заради репутації закладу і тому що «людина хароша, нашо йому жизнь портіть». Бо в СРСР треба про таке було мовчати, бо не дай Боже хтось дізнається…» – підкреслила дівчина.

Дівчина зазначила, що зараз має підтримку, аби поборотися з «ним». «Маю підтримку від близьких. Маю психотерапевта. І маю адвоката. Тож, я щиро хочу, аби ті, хто ще постраждав від рук «Заслуженого вчителя України» більше не боялися! Аби жертви побачили, що вони не одні!» – написала Хижняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, заснував хор «Зірниця» та був його керівником Павло Мережин. Нині там працюють два хормейстери – Олена Мережина, дружина маестро, і його дочка Ірина Косенко. Серед учасників-випускників хору є багато знаних співачок, зокрема, Наталка Корольова, Асія Ахат та інші.

Раніше повідомлялося, що львівський диякон ґвалтував свою неповнолітню доньку.