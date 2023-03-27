Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
фото: Харківська обласна прокуратура

Росіянин ревнував українку до своїх колег по службі, маючи дружину у РФ

Українські правоохоронці викрили російського загарбника, який вбив мирну жінку під час окупації Ізюма, що на Харківщині. Він вистрілив їй прямо у груди. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру заступнику командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у травні минулого року окупанти залицялись до 36-річної жительки міста. Вони бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».

2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов росіянин, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла. 

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. 

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: Харківщина Ізюм війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіянин вбив трьох приятелів і викрав банку спирту
Росіянин вбив трьох приятелів і викрав банку спирту
24 березня, 02:00
Військовий медик Олеся
Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
22 березня, 16:39
Росіяни вже не вперше доводять, що їм все рівно, кого вважати своїми «героями»
Росіяни встановлять меморіальну табличку для «вагнерівця», який жорстоко вбив власну матір
22 березня, 12:51

Кримінал

Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років колонії за хабар
На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років колонії за хабар
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку
Грабіжник отримав сім років тюрми за п’ять пачок цигарок
Грабіжник отримав сім років тюрми за п’ять пачок цигарок
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок
Суд у справі про зґвалтування на Закарпатті: омбудсмен відреагував на вирок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
17K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту