Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі

Росіянин ревнував українку до своїх колег по службі, маючи дружину у РФ

Українські правоохоронці викрили російського загарбника, який вбив мирну жінку під час окупації Ізюма, що на Харківщині. Він вистрілив їй прямо у груди. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру заступнику командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у травні минулого року окупанти залицялись до 36-річної жительки міста. Вони бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».

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2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов росіянин, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.