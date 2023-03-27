Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
Росіянин ревнував українку до своїх колег по службі, маючи дружину у РФ
Українські правоохоронці викрили російського загарбника, який вбив мирну жінку під час окупації Ізюма, що на Харківщині. Він вистрілив їй прямо у груди. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру заступнику командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що у травні минулого року окупанти залицялись до 36-річної жительки міста. Вони бачили, що жінка ніяк не реагує на їх «компліменти», тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля «кращого життя».
2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.
Зі штабу вийшов росіянин, який ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ. Проте в той день ревнощі перейшли всі межі: він вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.
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