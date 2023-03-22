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Росіяни встановлять меморіальну табличку для «вагнерівця», який жорстоко вбив власну матір

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни встановлять меморіальну табличку для «вагнерівця», який жорстоко вбив власну матір
Росіяни вже не вперше доводять, що їм все рівно, кого вважати своїми «героями»
фото з відкритих джерел

За вбивство рідної матері російський суд приговорив Дмитра Донцула до 13 років позбавлення волі

У Пермському краї РФ збирають гроші на пам'ятну дошку для ліквідованого в Україні члена ПВК «Вагнер», засудженого за вбивство своєї матері. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

«Вагнерівцю» Дмитру Донцулу, який був вбитий на війні в Україні, хочуть встановити пам'ятну дошку на освітній установі. Для цього члени організації «Бойове Братство» та «Мати захисника Вітчизни» оголосили збирання серед місцевих жителів.

«Вагнерівець» Дмитро Донцул
«Вагнерівець» Дмитро Донцул
фото з відкритих джерел

Цікаво, що російський «герой» Дмитро Донцул вбив власну матір. Згідно з вироком Осинського районного суду, Донцул, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав своїй матері щонайменше 86 ударів. 20 ударів по голові, десять по шиї, 16 по грудній клітці, решту ударів руками та ногами він наносив по всьому тілу. Жінка померла на місці, але своєї провини Донцул не визнав. За його словами, він напав на матір, бо та образила його, але не хотіла вбивати. Свідки на суді заявили, що Донцул бив матір і раніше і забирав її пенсію. У результаті його засудили до 13 років позбавлення волі.

Маленький Донцул та його матір, яку він пізніше вбив
Маленький Донцул та його матір, яку він пізніше вбив
фото з відкритих джерел

Нещодавно росіяни вручили нагороду «Жінка – мати нації» Фариді Хусаїновій з Татишлінського району, мати загиблого у так званій «СВО» солдата Фаніса, якого прозвали Безбашенним. Ліквідований російський окупант отримав таке прізвисько, бо нібито викрав український БТР.

Роспропаганда намагається зліпити з Хусаїнова «героя» загарбницької війни Росії, хоча чоловік у 2018-2021 роках п’ять разів потрапляв на лаву підсудних за крадіжки. Втім, це не заважає росіянам називати загарбника «прикладом для наслідування».

Нагадаємо, що роспропаганда зліпила міф про хлопчика-героя. Жителі Брянської області у Росії активно підтримують черговий фейк російської пропаганди і розклеюють по місту листівки на підтримку 10-річного Федора, який, начебто, «врятував двох дівчаток від нападу української ДРГ». Після того, як небезпека минула, він проводив їх до безпечнішого місця і, навіть, сам із пораненням у груди вирушив до лікарні.

Теги: вбивство росіяни ПВК Вагнера

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