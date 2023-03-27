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Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Українські воїни відбили понад 60 атак противника
фото: АрміяInform

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 березня

Триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 березня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник застосовує тактику терору.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Нововасилівка, Українське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Атинське, Білопілля, Волфине, Миропільське та Покровка Сумської області. На Харківщині під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів. Серед них – Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка. Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Республіканець, Одрадокам’яка, Томарине, Новосілка, Ольгівка і Садове Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала трьох ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Ворожі втрати

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Бахмут

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