Росіянин вбив трьох приятелів і викрав банку спирту

У Саратові чоловік отримав довічний термін ув'язнення за вбивство приятелів з мисливської рушниці

Саратовський обласний суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який застрелив трьох приятелів і загрожував убивством жінці. Про це пишуть росЗМІ.

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За даними слідства, у травні минулого року він зайшов до одного з будинків у хуторі Лопатіно, в якому проводила час компанія із трьох чоловіків. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік вирішив розправитися з товаришами і по черзі вистрілив у кожного з них з гладкоствольної мисливської рушниці. Потерпілі померли відразу.

Інцидент побачила сусідка. Помітивши її, злочинець направив у її бік дуло рушниці і сказав, що вб'є її, якщо вона викличе поліцію. Після цього він наказав їй забратися до сусіднього будинку та викрасти п'ятилітрову банку зі спиртом. Жінці довелося підкоритися. Потім чоловік забрав банку та пішов геть. Далі його було затримано правоохоронцями.

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Нагадаємо, росіянин вбив власного батька та сховав труп у дивані. У Москві суд заарештував 28-річного місцевого жителя та його 30-річну співмешканку за звинуваченням у вбивстві. За версією слідства, вони розправилися з чоловіком, чиє тіло було виявлено у дивані у квартирі.