Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
Військовий медик Олеся
фото: РБК-Україна

Олеся втратила всю родину через війну, яку принесла Росія. Останній рік трагічних подій змінив її життя та змусив стати у ряди ЗСУ для захисту країни

Росіяни вбили батьків Олесі у Маріуполі – розстріляли, а потім залишили тіла публічно гнити на вулиці на три місяці, наче як попередження для інших, що може статись, якщо будуть допомагати українській стороні. Діти Олесі загинули при спробі евакуюватися з Київщині – в автобус потрапив ворожий снаряд. Чоловік Олесі загинув під Бахмутом, коли евакуював поранених. Нині Олеся бойовий медик в одній із гірсько-штурмових бригад ЗСУ. Її історію розповіло видання «РБК-Україна».

Олеся
Олеся
фото: РБК-Україна

«Батьки вивозили людей з Маріуполя, потім росіяни їх розстріляли»

Олеся народилася у Ростовській області. Тато – полковник, мама – майор, пройшли війну в Афганістані. Після розпаду СРСР сім’я переїхала до Луганська. Тоді Олеся ще не знала, що змінювати місце проживання їй доведеться не один раз. Спочатку вона переїхала до Італії, де вчилась на хірурга і згодом почала працювати за фахом. Батьки ж лишались у Луганську до вторгнення росіян в 2014 році.

Якось її батьку, колишньому полковнику, відверто натякнули – переходите на бік так званої «ЛНР» або пошкодуєте. На що чоловік відповів: народився українцем, ним і помру. Через декілька днів до сім’ї прийшов близький родич і попередив, щоб збирали речі та переїжджали.

«Тебе йдуть заарештовувати. А якщо заарештують, то уб'ють», – після цих слів батьки Олесі переїхали до Маріуполя. Там і жили, поки війна не наздогнала їх вже у 2022 році.

Батьки Олесі з перших днів вторгнення допомагали евакуйовувати цивільних з Маріуполя. А коли росіяни захопили місто, знайшлися місцеві «добровольці», які здали Ірину та Володимира. Їх розстріляли.

Сусіди намагалися забрати тіла, але не вдалося. Їх залишили "гнити публічно", наче як попередження для інших, що може статись, якщо будуть допомагати українській стороні. Тіла батьків Олесі пролежали на вулиці майже три місяці. Потім окупанти викопали котлован, скинули туди тіла всіх вбитих людей і збудували на тому місці будинок.

Олеся
Олеся
фото: РБК-Україна

«Ми навіть не змогли нормально поховати нашу доньку»

Олеся у той час була в Італії. На момент повномасштабного вторгнення жінка вже мала власну сім’ю з чоловіком та двома дітьми: Сонею та Гаврилом. Дівчинці – 4 з половиною роки, а хлопчику – 11, він захоплювався програмуванням та кікбоксингом. Дуже любив тварин.

У січні Олеся з чоловіком вирішили відправити малих до батьків під Київ, бо на той період в Італії був спалах коронавірусу. Батьки хотіли убезпечити дітей від «зарази», але вони не знали, що Україну чекає щось гірше пандемії.

24 лютого Олеся була на чергуванні в лікарні. Вона дізналася про війну від чоловіка, Сашка, і тремтячими руками взялась за пульт. Новини кричали, що Росія вторглася в Україну. Додзвонитись до батьків вдалось тільки ввечері.

Чоловік, в свою чергу, зібрав речі, забив автомобіль медикаментами та спорядженням і відправився в Київ на службу. Сашко за фахом був військовим хірургом, тому знав, що там буде більш потрібний, ніж в Італії.

А Олеся залишалась на телефоні. Батьки чоловіка, з якими залишались діти, до останнього вірили, що Київ не візьмуть, тому й не виїжджали. Але в містечку, де вони жили, залишатись було вже небезпечно. Тому з 14-го на 15 березня було прийнято рішення евакуйовуватись.

– Ми виїжджаємо автобусом. Поїдемо до тебе в Італію, – почула Олеся в слухавці. І ніби почало відлягати, що діти нарешті будуть в безпеці.

Олеся
Олеся
фото: РБК-Україна

На евакуаційний автобус сіли батьки чоловіка, діти Олесі, а також її невістка з двома племінниками. Вони вже були в дорозі, коли поруч почали падати ворожі снаряди. Один з них потрапив в цей автобус. Жінка дізналась про це через декілька годин. Як і про те, що дітей більше немає. Сина ще пробували врятувати. Його викинуло вибуховою хвилею, але хлопчик отримав 92% опіків тіла. Гаврило помер наступного дня у лікарні, це сталося на його день народження.

Сина вдалося поховати, але маленьку Соню, свекруху, невістку і двох племінників – ні. Вони всі залишились в одній «братській могилі».

«Сашко повернувся. Але ненадовго»

Чоловік Олесі Сашко після смерті сім'ї закрився від цього світу. Він уникав близьких, не хотів ні з ким ділитись своїм горем. Все частіше почав вживати алкоголь. З Олесею говорити не хотів, відчував провину. За те, що сам не забрав малих, за те, що як він думав, саме він допустив це горе.

Олеся йому дзвонила, писала, але Сашко уникав діалогу. Чоловік закрився від усіх і подався на фронт, ближче до «нуля». Він потрапив на Бахмутський напрямок. Вивозив поранених, надавав їм медичну допомогу. Лише через місяць зателефонував Олесі.

– Вибач, вибач. Більше не пропадатиму. Просто я не міг… Не знав як…, – говорив він дружині, а вона розуміла і раділа, що нарешті чоловік вийшов на зв’язок.

Після цього вони вже частіше зідзвонювались. Хоча б раз на тиждень, але говорили. На фронті було багато задач. Та й йому був потрібен час, щоб звикнути до думки, що дітей вже немає. Він тримав біль в собі, ні з ким не ділився. І від цього було ще гірше. Олеся розуміла, що її чоловіка тягнуло на «нуль», зокрема, через сімейне горе.

Якось влітку населений пункт, в якому він був, потрапив в оточення. Не було зв'язку 20 днів. Для дружини це знову був тривожний момент. Вона хвилювалась, думала вже про найгірше, але в один з днів він набрав і сказав, що живий. Після цього моменту вони почали спілкуватися, як раніше. Сашко потроху знову ставав тим, ким його знала дружина до цієї війни. Та теми дітей вони не торкалися, бо він не хотів про це говорити. Відчуття провини нікуди не зникало.

З цим почуттям він і пішов з життя. Через півроку після смерті дітей загинув і Сашко. 5 вересня під час евакуації поранених з Бахмута автомобіль чоловіка потрапив під обстріл – влучила протитанкова керована ракета.

«Я знайшла сенс життя, хоча ще не маю сміливості дивитись на фото»

Олеся залишилась одна. Вона в Італії, всі близькі – в Україні, але їх більше немає. Жінка працювала з психологом, пробувала собі знайти місце в тій країні, та все ж вирішила повернутись в Україну та піти служити.

Олеся
Олеся
фото: РБК-Україна

Жінка покинула роботу в італійській лікарні і вдягнула військовий мундир в Україні. Зараз проходить навчання. Її взяли в одну з гірсько-штурмових бригад в якості бойового медика. Друзі у військовій формі стали нової сім’єю, яка підтримує і допомагає робити важливі справи. Олеся продовжує повторювати, що цей досвід зробив її сильнішою, хоча сказати, що вже пройшла його, жінка не може.

За цей час так і не набралась сміливості подивитись на фото сім’ї. Але продовжує вірити, що зробила правильне рішення, повернувшись в Україну та ставши в лави ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно Герой України Дмитро Фінашин розповів неймовірну історію свого порятунку. Поранений Дмитро Фінашин із позивним «Фін» залишився сам на майже дві доби, але зміг повернутися до своїх бійців.

Теги: росія війна 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Кірбі
США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю
Сьогодні, 02:26
Ракетна атака на Одещину: Повітряні сили повідомили, куди цілились окупанти
Ракетна атака на Одещину: Повітряні сили повідомили, куди цілились окупанти
14 березня, 17:11
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
7 березня, 14:35
Минулої доби українські воїни відбили понад 95 атак противника
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Секретні документи Кабінету міністрів завдяки обвинуваченому потрапили до рук ФСБ Росії
Ексклерк Кабміну готовий сісти в тюрму, але не хоче віддати державі житло
4 березня, 18:53
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
2 березня, 18:41
РФ постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронами
Сили ППО знищили два «Шахеди» біля Дніпра
28 лютого, 07:58
Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ
Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ
23 лютого, 11:37

Суспільство

Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
Посольство США подякувало українським енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон
Посольство США подякувало українським енергетикам за успішно пройдений опалювальний сезон
«Незламна мама»: ще 54 людини пройшли психологічну реабілітацію від гумініціативи «Рятуємо життя»
«Незламна мама»: ще 54 людини пройшли психологічну реабілітацію від гумініціативи «Рятуємо життя»
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Володимира Хамлія
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Володимира Хамлія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Росію сколихнув сильний землетрус
39K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
14K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
11K
В Одесі прогримів потужний вибух

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту