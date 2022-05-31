  1. Головна
  2. Новини
  3. На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади
рус
    Новини

    На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади

    На Миколаївщині затримано голову громади та депутата - На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади
    На Миколаївщині затримано голову громади та депутата

    Затримані у березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного з селищ

    На Миколаївщині було затримано за колабораціонізм двох чиновників - голову об'єднаної територіальної громади та депутата селищної ради. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МВС.

    Нацполіція та СБУ спільними зусиллями затримали двох представників місцевого самоврядування.

    Обом висунули підозру у державній зраді. Затримані у березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного з селищ.

    «Під час слідства правоохоронці встановили роль та дії кожного з фігурантів. Так, голова об'єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв будувати блок-пости біля в'їзду до населеного пункту, а також організував розміщення ворога у школі», – йдеться у повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади