На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади

Затримані у березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного з селищ

На Миколаївщині було затримано за колабораціонізм двох чиновників - голову об'єднаної територіальної громади та депутата селищної ради. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МВС.

Нацполіція та СБУ спільними зусиллями затримали двох представників місцевого самоврядування.

Обом висунули підозру у державній зраді. Затримані у березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного з селищ.

«Під час слідства правоохоронці встановили роль та дії кожного з фігурантів. Так, голова об'єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв будувати блок-пости біля в'їзду до населеного пункту, а також організував розміщення ворога у школі», – йдеться у повідомленні.