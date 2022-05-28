«Козачий полковник» передавав окупантам дані про українських військових (фото)

Зловмисника затримано, йому обрано запобіжний захід

Контррозвідка Служби безпеки України на Харківщині викрила та затримала чоловіка, який працював на представників спецслужби РФ. Про це інформує Управління СБУ в Харківській області

Оперативники встановили, що зловмисник входив до складу проросійської неофіційної козацької організації. Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України.

Зрадник за допомогою соціальної мережі «Телеграм» передавав дані щодо переміщень та місць дислокації військових формувань України, а також загальну інформацію щодо вибухів на території Харківського регіону своїм однодумцям із вищевказаної організації та представникам спецслужб РФ.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (Державна зрада). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, житель Донецької області виправдовував військову агресію РФ проти України. Він надавав інформацію про розташування військових об’єктів Збройних сил України у Харкові, після чого їх обстріляли артснарядами.

починаючи з 24 лютого 2022 року, Офіс генпрокурора повідомив про підозру 52 військовослужбовцям Збройних сил Росії. Підозри оголошено за різними статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст.408 (дезертирство), ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомляв «Главком», 23 травня Солом’янський районний суд Києва оголосив перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року Шишимарін, разом із іншими військовослужбовцями Збройних сил Росії, вторгся на територію України. 28 лютого у селі Чупахівка Сумської області обвинувачений вбив пострілом у голову зі свого автомата Калашникова 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік ішов тротуаром, вів велосипед і розмовляв по телефону з товаришем.

На момент злочину Шишимарін перебував у автомобілі, який рухався. У машині також було ще четверо військових РФ.