Під Хмельницьким п’яний водій збив двох жінок - одна з них загинула



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Фото поліції Хмельницької області

У крові водія виявили 2,4 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує норму

У Хмельницькій області п’яний водій збив двох літніх жінок, які йшли по узбіччю дороги. Одна з них загинула на місці.

У пресслужбі поліції регіону розповіли, що ДТП сталася вчора, 13 грудня, близько 16:40 в селі Вовча Гора під Хмельницьким. З’ясувалося, що 50-річний житель села Захарівці перебував за кермом «ЗАЗ 1102». Під колеса легковика потрапили дві жінки 63 і 65 років, які йшли узбіччям дороги в попутному напрямку.

В результаті аварії 63-річна жінка померла на місці. Другу, 65-річну потерпілу, з вивихом правого плеча, закритою черепно-мозкової травми та численними забоями госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Обидві жінки виявилися місцевими мешканками.

Пізніше з’ясувалося, що водій був п’яний – в його крові виявили 2,4 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Чоловіка вже затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку.

Як повідомлялося, на Житомирщині поліцейський влаштував смертельну ДТП.