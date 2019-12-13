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    На трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку (фото)

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    ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході - На трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку (фото)
    ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Жінка з травмами госпіталізована до лікарні

    Сьогодні, 13 грудня, вранці на 19 км траси Н-08 (Бориспіль - Маріуполь) в напрямку міста Переяслав сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    54-річний водій, керуючи автобусом Volvo, на нерегульованому пішохідному переході не надав перевагу в русі та скоїв наїзд на пішохода.

    Внаслідок автопригоди 40-річна жінка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

    Наразі слідчі з'ясовують усі обставити та причини цієї аварії.

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    На трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку (фото)
    На трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку (фото)

    Нагадаємо, 8 грудня на Лісовому масиві в Києві сталася страшна ДТП. Автомобіль Skoda Octavia намагався припаркуватися, здав назад і збив пішохода. 

    Згодом з'ясувалося, що за кермом автівки був військовослужбовець Управління державної охорони. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, повідомили військовослужбовцюю про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина транспорт жінка
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