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    У центрі Києва п’яний водій на позашляховику протаранив автобус і втік (відео)

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    У центрі Києва п’яний водій на позашляховику протаранив автобус і втік (відео)
    Скріншот з відео

    Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди без бампера і втратив номер

    У центрі Києва п’яний водій Hummer протаранив маршрутку з пасажирами. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

    Аварія сталася на бульварі на Дружби народів. Після зіткнення з автобусом Hummer зник з місця без бампера і втратив номер. Водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, у Києві вантажівка протаранила маршрутку – 11 людей у лікарні. 

    ДТП Київ водій аварія
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