У центрі Києва п’яний водій на позашляховику протаранив автобус і втік (відео)



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Скріншот з відео

Водій втік з місця дорожньо-транспортної пригоди без бампера і втратив номер

У центрі Києва п’яний водій Hummer протаранив маршрутку з пасажирами. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Аварія сталася на бульварі на Дружби народів. Після зіткнення з автобусом Hummer зник з місця без бампера і втратив номер. Водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Києві вантажівка протаранила маршрутку – 11 людей у лікарні.