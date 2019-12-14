На Житомирщині поліцейський влаштував смертельну ДТП



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Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі

У Житомирській області поліцейський за кермом автомобіля на швидкості врізався в дерево, що призвело до загибелі людини.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що поліцейський за кермом автомобіля Volkswagen Passat з двома пасажирами на високій швидкості виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Внаслідок ДТП один пасажир помер на місці події, другий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Слідчі територіального управління ДБР повідомили поліцейському про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на трасі в Київській області автобус на «зебрі» збив жінку.