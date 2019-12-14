Понад 75% водіїв в Україні ігнорують паски безпеки, – дослідження



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Причинами ігнорування ременів безпеки є необізнаність водіїв про їх важливість та вкрай низький штраф

Пасками безпеки користуються лише 24,4% водіїв в Україні. Про це свідчать результати дослідження ГО Vision Zero та Центру демократії та верховенства права.

При цьому в Києві справи з безпекою найкращі – ременями пристібається 51% автомобілістів.

Непогані показники також у Черкасах (40%), Львові (37%), Чернівцях (34%) та Чернігові (33%).

Найменший відсоток користування пасками безпеки у Маріуполі (7,5%), Сєвєродонецьку (9,1%) та Кропивницькому (11,6%). Також пасуть задніх Миколаїв, Херсон, Суми, Ужгород, Полтава та Івано-Франківськ.

«Жодна країна на Європейському континенті не має таких низьких показників дотримання законодавства у частині застосування ременів безпеки. Тому цілком логічно, що Україна має один з найвищих показників дорожньої смертності», – зазначив керівник дослідження Віктор Загреба.

Дослідження проводили впродовж осені 2019 року у 22 обласних центрах, а також Сєвєродонецьку та Маріуполі. Загалом перевірили 31,5 тисячі водіїв.

Експерти вважають, що в Україні така ситуація, зокрема, через низькі штрафи, який сьогодні становить всього лише 51 грн. Торік Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №8492, який збільшує штраф за непристебнутий пасок безпеки з 51 до 850 гривень. Та потім депутати двічі провалили законопроєкт.

У Нідерландах рівень користування ременями безпеки до ухвалення аналогічного закону складав 15%, а після – вже 86%; у Данії 5% і 94% відповідно; в Іспанії – 25% і 86%.

Причинами ігнорування ременів безпеки є необізнаність водіїв про їх важливість та вкрай низький штраф, який є найменшим у Європі. Для громадян він стає сигналом, що користування ременями є необов’язковим і формальним. Тож у водіїв не формується стала звичка пристібатися. При цьому, за даними ВООЗ, застебнутий ремінь безпеки міг би врятувати 50% жертв ДТП зі смертельним наслідком.

Нагадаємо, суд зобов’язав пішоходів платити за пошкоджені автівки.

Як повідомлялося, з’явилося відео смертельного ДТП у центрі Києва.