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    Кримінал

    Під Львовом чоловік в потязі побив пасажира і напав на поліцейського

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    Під Львовом чоловік в потязі побив пасажира і напав на поліцейського

    Поліцейський отримав струс головного мозку та перелом носа

    На Львівщині поліцейські затримали пасажира електрички «Львів – Стрий», який конфліктував з іншими пасажирами. Під час перевірки на алкоголь правопорушник зламав ніс поліцейському. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

    Як сказано в повідомленні, інцидент стався на День Валентина, 14 лютого, близько 18:00.

    Попередньо встановили, що 41-річний чоловік під час сварки з іншими пасажирами вдарив 32-річного жителя Стрийського району. Правоохоронці прибули на залізничну станцію «Розвадів», зняли порушника з потяга і доправили до лікарны для медичної перевірки на стан сп’яніння.

    «Перебуваючи в приймальному відділенні, чоловік і надалі поводився неадекватно, на зауваження правоохоронців не реагував і завдав капітану поліції тілесні ушкодження, вдаривши його кулаком в обличчя», – сказано в повідомленні пресслужби.

    Поліцейського госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом спинки носа і струс головного мозку.

    За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, киянка вбила свого співмешканця, який замахнувся на неї ножем.

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