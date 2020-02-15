Під Львовом чоловік в потязі побив пасажира і напав на поліцейського



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Поліцейський отримав струс головного мозку та перелом носа

На Львівщині поліцейські затримали пасажира електрички «Львів – Стрий», який конфліктував з іншими пасажирами. Під час перевірки на алкоголь правопорушник зламав ніс поліцейському. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як сказано в повідомленні, інцидент стався на День Валентина, 14 лютого, близько 18:00.

Попередньо встановили, що 41-річний чоловік під час сварки з іншими пасажирами вдарив 32-річного жителя Стрийського району. Правоохоронці прибули на залізничну станцію «Розвадів», зняли порушника з потяга і доправили до лікарны для медичної перевірки на стан сп’яніння.

«Перебуваючи в приймальному відділенні, чоловік і надалі поводився неадекватно, на зауваження правоохоронців не реагував і завдав капітану поліції тілесні ушкодження, вдаривши його кулаком в обличчя», – сказано в повідомленні пресслужби.

Поліцейського госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом спинки носа і струс головного мозку.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, киянка вбила свого співмешканця, який замахнувся на неї ножем.

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