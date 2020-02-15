Втікач Янукович знову став «молодим батьком»: що відомо про коханку



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Любов Полєжай народила сина Януковича

Віктор Янукович знову став батьком. Коханка колишнього президента України Любов Полєжай, яка проживає з ним в Росії, народила дитину. Як виявилось, це сталося приблизно півтора-два роки тому, але пара цю новину ретельно приховувала.

Про це у своєму Telegram повідомила журналіст Соня Кошкіна.

Малюка назвали Григорій.

«І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько. Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби», - написала Кошкіна.

Зазначимо, що у втікача екс-президента України Януковича вже є два сини - Олександр і Віктор, але один з них нібито потонув на озері Байкал, коли його машина пішла під лід.

Зазначимо, що Віктору Януковичу на сьогоднішній момент 69 років, його обраниці Любов Полєжай - 45 років. Вони проживають в курортному селищі в Сочі.

Любов Полежай - рідна сестра куховарки екс-президента Надії Марінцевої. Зазначимо, що саме з нею він втік у Росію у 2013 році.

Влітку 2017 року новоявлена громадянка РФ Любов Садикова (її дівоче прізвище) зареєструвала фермерське господарство в Центральному районі Сочі на вул. Виноградній. У діяльності підприємства зазначено: вирощування розсади, розведення великої рогатої худоби і буйволів, виробництво сперми і молока, вирощування зернових і олійних культур, винограду, овочів, трюфелів і горіхів. Багато займається Любов і будинком - вирощує в саду мандарини й екзотичні квіти.

Колишня дружина Януковича Людмила поїхала в окупований Крим, де проживає в шикарному особняку.

Вілла знаходиться в селищі Відрадне, неподалік Ялти. Тут є навіть свій приватний пляж, звичайно, з виходом до моря. Зазначимо, що на території маєтку є все, що так колись любив колишній коханий і чоловік Людмили.

Крім основного будиночка площею майже 2345 метрів тут є: котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для охорони та обслуговуючого персоналу, спа-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інші споруди.