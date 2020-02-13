Киянка вбила свого співмешканця, який замахнувся на неї ножем (фото, відео)



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Вбивство сталося у будинку на вулиці Замивній Фото: Нацполіція

Правоохоронці столиці затримали жінку за підозрою у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони

До столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Замивній співмешканець її матері отримав ножове поранення. На місце події виїхали швидка допомога, правоохоронці та кінолог зі службовою собакою.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали свідків і встановили обставини події, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Напередодні 41-річний місцевий мешканець вживав алкогольні напої зі своїм знайомим. Після «посиденьок» прийшов додому, де у нього зі співмешканкою виник конфлікт. Під час з’ясування відносин чоловік став погрожувати жінці ножем, який схопив зі стола. У результаті сталася штовханина, у ході якої співмешканець смикнув руку, яку тримала жінка, й отримав смертельне поранення», - повідомила старший слідчий Голосіївського управління поліції Лілія Бабкова.

Згідно із повідомленням експертів, смерть потерпілого настала внаслідок проникаючої травми живота. 63-річну фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми встановили, що протягом 22 років спільного життя між цивільним подружжям регулярно виникали сімейні сварки та бійки. При цьому жінка не зверталася до правоохоронних органів за допомогою», - зазначила Бабкова.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Фігурантці повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.