Спецоперація на Рівненщині: бурштинокопачів затримали за напад на поліцейських



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Нападу група здійснювала під час спроби правоохоронцями перешкоджати незаконним видобутком бурштину

У Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію по затриманню учасників злочинного угруповання, які раніше завдали тілесні ушкодження поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Навесні 2019 року невідома група з 40 осіб, що нелегально займалася видобутком бурштину в урочищі поблизу села Лінчин Березовського району, чинила опір і завдала пошкодження поліцейським, які прибули на місце подій.

«На законні вимоги поліцейських припинити нелегальну діяльність, зловмисники чинили опір, кинулись у бійку та намагалися заволодіти табельною зброєю поліцейських», - повідомили в МВС

Пізніше ситуація повторилася на території урочищ «Березнки» і «Бобер» в Сарненському і Березневском районах області.

У ході спецоперації 13 лютого були затримані сім жителів села. Трьом з них повідомили про підозру за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Тривають слідчі дії з метою залучення інших причетних до злочину.

Також порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 240 УКД (порушення правил охорони або використання надр).