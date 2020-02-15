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    Спецоперація на Рівненщині: бурштинокопачів затримали за напад на поліцейських

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    Спецоперація на Рівненщині: бурштинокопачів затримали за напад на поліцейських

    Нападу група здійснювала під час спроби правоохоронцями перешкоджати незаконним видобутком бурштину

    У Рівненській області правоохоронці провели спецоперацію по затриманню учасників злочинного угруповання, які раніше завдали тілесні ушкодження поліцейським.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Навесні 2019 року невідома група з 40 осіб, що нелегально займалася видобутком бурштину в урочищі поблизу села Лінчин Березовського району, чинила опір і завдала пошкодження поліцейським, які прибули на місце подій.

    «На законні вимоги поліцейських припинити нелегальну діяльність, зловмисники чинили опір, кинулись у бійку та намагалися заволодіти табельною зброєю поліцейських», - повідомили в МВС

    Пізніше ситуація повторилася на території урочищ «Березнки» і «Бобер» в Сарненському і Березневском районах області.

    У ході спецоперації 13 лютого були затримані сім жителів села. Трьом з них повідомили про підозру за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

    Тривають слідчі дії з метою залучення інших причетних до злочину.

    Також порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 240 УКД (порушення правил охорони або використання надр).

    МВС бурштин напад Рівненщина час
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