Підняла на ноги поліцію та СБУ: дівчина «замінувала» будинок у Львові (фото)



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«Мінеркою» виявилася 29-річна мешканка міста Новий Розділ Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали дівчину, яка надала неправдиве повідомлення про замінування будинку

18 вересня близько 17:15 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано один із будинків по вулиці Валовій у Львові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

З будинку було евакуйовано 20 осіб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

Проведеними заходами поліцейські спільно із співробітниками Служби безпеки України у Львівській області встановили особу порушниці, яка повідомила про замінування - нею виявилася 29-річна мешканка міста Новий Розділ.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Поліцейські затримали жінку у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.