«Мінер» моста Метро таки постане перед судом



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«Мінер» моста Метро затримали спецпризначенці

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно Віталія Ткаленка, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік виготовив муляж вибухового пристрою та прийшов із ним на міст Метро, звідки зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про підготовку вибуху. Для недопущення можливої загибелі людей було припинено рух автомобілів по мосту Метро до затримання псевдомінера. Також в результаті події було відмінено рух 69 потягів Київського метрополітену», - зазначили в прокуратурі..

Під час затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

Обвинувальний акт відносно мінера скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 3 червня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро. Підозрюваного було взято під арешт на два місяці.

Але згодом його помістили до спеціалізованого психіатричного закладу.

2 вересня за рішенням слідчого судді чоловіка перевели під цілодобовий домашній арешт. Експертиза визнала Ткаленка осудним. Відтак наразі немає підстав тримати його у психлікарні.



