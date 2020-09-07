Невдалий жарт: у Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» банк



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На місці працювали вибухотехнічні служби, кінологи з собаками Фото ілюстративне

Киянин вирішив пожартувати та повідомив про замінування банку

Київська місцева прокуратура № 4 затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування одного зі столичних банків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, використовуючи власний мобільний телефон, 56-річний киянин вирішив пожартувати та здійснив дзвінок на спецлінію «102», повідомивши про підготовку вибуху у відділенні банку по вул. Сверстюка у Дніпровському районі Києва.

Для перевірки вказаного повідомлення були задіяні сили та засоби Дніпровського управління поліції в Києві, Державної пожежно-рятувальної частини Дніпровського району, відділу вибухотехнічних досліджень МВС та відділу кінологічної служби, внаслідок чого було дезорганізовано роботу вказаних служб та підрозділів по виконанню покладених на них законом обов'язків.

За результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно зловмисника за ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує безпеці громадян та пошкодження об’єкту власності) скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, у Києві рятувальниками та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

4 вересня надійшло повідомлення про замінування школи №263 на вул. Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва.

1 вересня новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі. У будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.