СБУ «шукала вибухівку» в пункті харчування хасидів в Умані (фото)



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Учасники тренувань відпрацювали комплекс заходів, спрямованих на виявлення та знешкодження вибухівки Фото: СБУ

В Умані напередодні свята Рош га-Шана відбулися антитерористичні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області провела в Умані спеціальні антитерористичні тренування напередодні відзначення іудейського свята Рош га-Шана. Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області.

Навчання пройшли на території історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана.

У тренуваннях в умовах максимально наближених до реальних були задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, ДСНС, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

За легендою навчань було заміновано пункт харчування паломників, який вміщує до 12 тисяч людей.

Учасники тренувань відпрацювали комплекс заходів, спрямованих на виявлення та знешкодження саморобного вибухового пристрою та затримання умовного диверсанта.

Як повідомлялося, понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

Також в Умані з метою гарантування пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош Гашана розгорнуто спеціальний зведений загін управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.