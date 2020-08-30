Суд у Харкові обрав запобіжний захід дванадцяти підозрюваним у справі розстрілу автобуса



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27 серпня, поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрілянини в Харківській області

З’явилися нові затримані, які нібито брали участь в нападі на автобус

На 13:00 неділі у Харкові обрали запобіжний захід 12 з 16 підозрюваних у справі про напад на автобус. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«На даний момент запобіжний захід обрано вже 12 підозрюваним з 16. З’явилися ще двоє затриманих, але вже харків’яни, їх затримали в п’ятницю», – повідомив прессекретар.

За його словами, причина їх затримання – оперативна інформація про те, що вони нібито брали участь в нападі на автобус.

«Двом затриманим у п’ятницю також інкримінується хуліганство і замах на вбивство. Також як і всім, просимо утримання під вартою без застави», – зауважив Чубенко.

Як повідомлялося, Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою шістьом підозрюваним в нападі на автобус.

Нагадаємо, 27 серпня, поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрілянини в Харківській області. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

До слова, трьох чоловіків, поранених у результаті стрілянини в автобус на трасі Київ-Харків, доставили в міську лікарню швидкої й невідкладної допомоги Харкова, зараз їх оперують.

Ілля Кива звинувачує у нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі.

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