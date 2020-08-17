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    Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото

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    Під Києвом вночі невідомі спалили автомобіль програми &laquo;Схеми&raquo; - Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото
    Під Києвом вночі невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»
    Фото: Михайло Ткач

    Останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР

    Вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.

    Про це повідомив журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у Facebook.

    «Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили», - написав він.

    За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

    «Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?», – написав Ткач.

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    Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото
    Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото
    Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото
    Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото
    Фото: Михайло Ткач

    Журналістка Наталія Седлецька повідомила, що це трапилось під його будинком у Броварах о пів на першу ночі, машина відновленню не підлягає.

    На місці працює поліція.

    Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

    пожежа водій Київщина ПДР автомобіль поліція корупція журналіст прослушка
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