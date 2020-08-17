Під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під Києвом вночі невідомі спалили автомобіль програми «Схеми» Фото: Михайло Ткач

Останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР

Вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Про це повідомив журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у Facebook.

«Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили», - написав він.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

«Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку де мешкає водій. Прослушка, підпал авто, що далі?», – написав Ткач.

Журналістка Наталія Седлецька повідомила, що це трапилось під його будинком у Броварах о пів на першу ночі, машина відновленню не підлягає.

На місці працює поліція.

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.