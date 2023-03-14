Підпалила клієнтку: масажистка з Прикарпаття отримала вирок за вбивство

Потерпіла отримала опіки та була доставлена до лікарні, де і померла

Івано-Франківській міський суд виніс вирок жінці, яка підпалила клієнтку під час вакуумного масажу. Про це йдеться у вироку суду.

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Зазначається, що жінка-підприємець орендувала приміщення кабінету. Там вона облаштувала кабінет для надання послуг з лікувального масажу. 20 березня 2022 до неї на масажні процедури прийшла клієнтка.

Під час надання послуг вакуумного масажу з використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин масажистка проявила недбалість. Діючи з необережності, розлила спиртовмісні речовини на оголене тіло постраждалої. Після чого відбулось їх загоряння від відкритого джерела вогню, яким користувалась масажистка під час вакуумного масажу.

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У результаті цього потерпіла отримала опіки та була доставлена з КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», де померла.

«Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала від термічних опіків 1-2-3-го ступеня шкіри спини, жовта, лівої руки, лівої ноги, загальною площею 30% поверхні тіла, з розвитком опікової хвороби в стадії токсемії, яка ускладнилась поліорганною недостатністю. Унаслідок злочинної діяльності, що виразилась у необережному поводженні з легкозаймистими речовинами та відкритим джерелом вогню, вчинила вбивство через необережність», – зазначають у суді.

У суді обвинувачена свою вину визнала повністю. Пояснила, що під час масажу з необережності відбулося загорання тіла потерпілої. Після чого вона надавала потерпілій допомогу і доставила її в опікове відділення обласної лікарні. Також вона попросила суд врахувати те, що відшкодувала завдану шкоду в повному обсязі. Тому просить суворо її не карати.

Суд, розглянувши всі матеріали справи, вирішив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. На підставі ст. 75 КК України суд постановив звільнити її від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

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Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченої на користь держави 755 грн витрат за проведення судової експертизи.

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