Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Підпалила клієнтку: масажистка з Прикарпаття отримала вирок за вбивство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підпалила клієнтку: масажистка з Прикарпаття отримала вирок за вбивство
фото ілюстративне

Потерпіла отримала опіки та була доставлена до лікарні, де і померла

Івано-Франківській міський суд виніс вирок жінці, яка підпалила клієнтку під час вакуумного масажу. Про це йдеться у вироку суду.

Зазначається, що жінка-підприємець орендувала приміщення кабінету. Там вона облаштувала кабінет для надання послуг з лікувального масажу. 20 березня 2022 до неї на масажні процедури прийшла клієнтка.

Під час надання послуг вакуумного масажу з використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин масажистка проявила недбалість. Діючи з необережності, розлила спиртовмісні речовини на оголене тіло постраждалої. Після чого відбулось їх загоряння від відкритого джерела вогню, яким користувалась масажистка під час вакуумного масажу.

У результаті цього потерпіла отримала опіки та була доставлена з КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», де померла.

«Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала від термічних опіків 1-2-3-го ступеня шкіри спини, жовта, лівої руки, лівої ноги, загальною площею 30% поверхні тіла, з розвитком опікової хвороби в стадії токсемії, яка ускладнилась поліорганною недостатністю. Унаслідок злочинної діяльності, що виразилась у необережному поводженні з легкозаймистими речовинами та відкритим джерелом вогню, вчинила вбивство через необережність», – зазначають у суді.

У суді обвинувачена свою вину визнала повністю. Пояснила, що під час масажу з необережності відбулося загорання тіла потерпілої. Після чого вона надавала потерпілій допомогу і доставила її в опікове відділення обласної лікарні. Також вона попросила суд врахувати те, що відшкодувала завдану шкоду в повному обсязі. Тому просить суворо її не карати.

Суд, розглянувши всі матеріали справи, вирішив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. На підставі ст. 75 КК України суд постановив звільнити її від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченої на користь держави 755 грн витрат за проведення судової експертизи.

Раніше на Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина.

Теги: Івано-Франківщина вирок суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина
На Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина
7 лютого, 14:07
На Львівщині чоловік вбив сапою сусіда
На Львівщині чоловік вбив сапою сусіда
4 березня, 14:01
Росіянин вбив власного батька та сховав труп у дивані
Росіянин вбив власного батька та сховав труп у дивані
10 березня, 17:36

Кримінал

Полковник Міноборони попався на хабарі
Полковник Міноборони попався на хабарі
Підпалила клієнтку: масажистка з Прикарпаття отримала вирок за вбивство
Підпалила клієнтку: масажистка з Прикарпаття отримала вирок за вбивство
На Львівщині патрульна в декреті допомогла затримати ймовірного вбивцю
На Львівщині патрульна в декреті допомогла затримати ймовірного вбивцю
ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віце-прем'єра України
ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віце-прем'єра України
Російські снайпери ґвалтували мати та чотирирічну дитину – Reuters
Російські снайпери ґвалтували мати та чотирирічну дитину – Reuters
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років
Литва видала Україні фігуранта справи НАБУ, який був у розшуку шість років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
36K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
24K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
23K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)
11K
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту