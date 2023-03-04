На Львівщині чоловік вбив сапою сусіда

У пзагиблого медики виявили перелом черепа та множинні гематоми

В одному з сіл Самбірського району Львівщини під час конфлікту 60-річний чоловік у нетверезому стані вбивсвого 50-річного сусіда. Він кілька разів вдарив його металевою сапою. Про це повідомила поліція Львівської області.

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«Зловмисник перебуваючи у нетверезому стані, завдав сусідові, з яким проживав в одному будинку, кількох ударів металевою сапою по голові та інших ділянках тіла під час побутового конфлікту. Від отриманих травм потерпілий помер», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про чоловіка з важкими травмами надійшло до поліції від лікаря швидкої допомоги. У потерпілого медики виявили, зокрема, перелом черепа та множинні гематоми. Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав чоловік, який проживав у цьому ж будинку, старший за загиблого на десять років. Під час побутового конфлікту та перебуваючи у нетверезому стані, старший з сусідів завдав молодшому кількох ударів металевою сапою по голові та інших ділянках тіла.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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