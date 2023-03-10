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Росіянин вбив власного батька та сховав труп у дивані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіянин вбив власного батька та сховав труп у дивані
Фото: Telegram-канал ДСУ СК Росії по м. Москві

У Москві суд заарештував 28-річного чоловіка за вбивство власного батька

У Москві суд заарештував 28-річного місцевого жителя та його 30-річну співмешканку за звинуваченням у вбивстві. За версією слідства, вони розправилися з чоловіком, чиє тіло було виявлено у дивані у квартирі житлового будинку на вулиці Говорова 7 березня. Про це повідомили в пресслужбі столичного управління Слідчого комітету Росії (СКР). За клопотанням слідства фігурантів відправлено до СІЗО до 7 травня.

Слідчі повідомили і обставини справи. Зокрема мешканка Москви кілька днів не могла додзвонитися до 56-річного брата. Коли 7 березня жінка доїхала до його помешкання на заході столиці Росії. Увійшла всередину, відчинивши двері своїм ключем, але брата там не виявила. Почала оглядати квартиру і натрапила на страшну знахідку.

Загорнуте в чорний пакет для сміття тіло лежало всередині розкладного дивану. Жінка одразу ж викликала поліцію. Того ж дня Слідче управління СК по місту Москві порушило кримінальну справу за фактом убивства. Повідомляється, що злочин було скоєно з метою крадіжки банківських карток, на яких було більше одного мільйона рублів.

Нагадаємо, раніше у російському місті Новокузнецьк зять підпалив свою тещу через те, що родичі не змогли порозумітися. Однак пенсіонерка вижила, а чоловік згорів живцем.

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Теги: вбивство сміття жінка чоловік злочин

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