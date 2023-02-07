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На Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина
фото ілюстративне

Голову сина підозрюваний сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка

Києво-Святошинська окружна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, який вбив та розчленував свого сина. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в с. Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба. В подальшому, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.

Обвинувачений знаходиться під вартою.

Раніше повідомлялося, що у місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік спалив свою дружину, яку перед тим вбив. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.

Теги: Київ прокуратура вбивство

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