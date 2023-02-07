На Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина
Голову сина підозрюваний сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка
Києво-Святошинська окружна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, який вбив та розчленував свого сина. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в с. Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.
З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба. В подальшому, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.
Обвинувачений знаходиться під вартою.
Раніше повідомлялося, що у місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік спалив свою дружину, яку перед тим вбив. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.
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