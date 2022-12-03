Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? ДБР засекретило справу

У перші дні війни справи Медведчука та Януковича було знищено

Усі подробиці кримінального провадження можна дізнатися тільки після отримання дозволу слідчого або прокурора

Державне бюро розслідувань відмовилося надати інформацію про кримінальне провадження, яке відкрило у липні 2022 року після серії журналістських розслідувань. Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомили у ДБР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться про справу за фактом втручання у роботу правоохоронного органу. Нагадаємо, що «Главком» провів власне розслідування про знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР. Згодом інформацію про втрату документів також повідомили «Радіо Свобода» та «Настоящее время». Ці розслідування стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань.

Зазначимо, що після публікацій матеріалів журналістами Державне бюро розслідувань вийшло з пресрелізом, в якому відкидало будь-яку інформацію про знищення документів, називаючи її маніпуляцією журналістів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак вже через тиждень ДБР все ж визнало факт знищення документів, хоч повідомлення в ЗМІ продовжує називати «інформаційною атакою проти ДБР».

Отож, на прохання «Главкома» розповісти про хід цього кримінального провадження, а також надати відомості про кількість осіб, яких було допитано і чи комусь вручено підозру, ДБР відповіло відмовою.

(для перегляду – натисніть на документ)

Посилаючись на статтю 222 Кримінального кодексу, правоохоронне відомство заявило: відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора. І тільки в тому обсязі, в якому вони дозволять.

Зауважимо, що йдеться про знищення матеріалів гучних кримінальних проваджень, які стосуються «харківських угод», масових розкрадань в армії та підриву обороноздатності України (період правління Януковича), розгону Майдану і справи Віктора Медведчука. Це відбулося протягом 24-26 лютого 2022 року у Хмельницькому (саме туди евакуювалось ДБР на початку вторгнення).