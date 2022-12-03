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Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? ДБР засекретило справу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? ДБР засекретило справу
У перші дні війни справи Медведчука та Януковича було знищено
фото з відкритих джерел

Усі подробиці кримінального провадження можна дізнатися тільки після отримання дозволу слідчого або прокурора

Державне бюро розслідувань відмовилося надати інформацію про кримінальне провадження, яке відкрило у липні 2022 року після серії журналістських розслідувань. Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомили у ДБР.

Йдеться про справу за фактом втручання у роботу правоохоронного органу. Нагадаємо, що «Главком» провів власне розслідування про знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР. Згодом інформацію про втрату документів також повідомили «Радіо Свобода» та «Настоящее время». Ці розслідування стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань.

Зазначимо, що після публікацій матеріалів журналістами Державне бюро розслідувань вийшло з пресрелізом, в якому відкидало будь-яку інформацію про знищення документів, називаючи її маніпуляцією журналістів.

Однак вже через тиждень ДБР все ж визнало факт знищення документів, хоч повідомлення в ЗМІ продовжує називати «інформаційною атакою проти ДБР».

Отож, на прохання «Главкома» розповісти про хід цього кримінального провадження, а також надати відомості про кількість осіб, яких було допитано і чи комусь вручено підозру, ДБР відповіло відмовою.

(для перегляду – натисніть на документ)

Посилаючись на статтю 222 Кримінального кодексу, правоохоронне відомство заявило: відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора. І тільки в тому обсязі, в якому вони дозволять.

Зауважимо, що йдеться про знищення матеріалів гучних кримінальних проваджень, які стосуються «харківських угод», масових розкрадань в армії та підриву обороноздатності України (період правління Януковича), розгону Майдану і справи Віктора Медведчука. Це відбулося протягом 24-26 лютого 2022 року у Хмельницькому (саме туди евакуювалось ДБР на початку вторгнення).

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Теги: ЗМІ Віктор Медведчук кримінал ДБР

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Кримінал

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