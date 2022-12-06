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Спецперепустка за $500: СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих документів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецперепустка за $500: СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих документів (фото)
Готові «документи» були виставлені на продаж через анонімні акаунти в мережах Даркнет і Телеграм
фото: пресслужба СБУ

Оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували на Київщині масштабне виготовлення і збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу Президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС.

Вартість однієї «посвідки» становила від $50 до 500. Сума залежала від назви «відомства» і термінів використання.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося своєчасно викрити схему і тим самим запобігти можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України.

За даними слідства, оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи.

Готові «документи» виставляв на продаж через анонімні акаунти в мережах Даркнет і Телеграм.

Гроші від «замовників» отримував на криптогаманці та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

За оперативними даними, зловмисник намагався збути більше ніж 2 тис. «липових» перепусток.

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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили:

  •  партію фальшивих перепусток і посвідчень;
  •  комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
  •  банківські картки, на які надходила оплата за «послуги».

На підставі зібраних матеріалів вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону» . Також СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївщини

Теги: СБУ розслідування послуги документи

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