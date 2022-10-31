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ДБР виявило на Одеській митниці багатоцільовий гелікоптер Мі-2 (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР виявило на Одеській митниці багатоцільовий гелікоптер Мі-2 (відео)
фото: ДБР

Митниця не поспішала із оформленням гелікоптера 

Державне бюро розслідувань провело «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці. Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2, повідомляє пресслужба ДБР.

Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Слідчі дії тривають. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.

Наразі вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо службових осіб Львівської митниці, які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі.

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Теги: митниця вертоліт гелікоптер ДБР

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