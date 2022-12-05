ЗСУ збили ворожий гелікоптер: Повітряні сили розкрили подробиці

Гвинтокрил було збито на Луганському напрямку

Українським захисникам вдалося приземлити російський гелікоптер, за штурвалом якого були першокласні пілоти. Гвинтокрил вдалося «посадити» на Луганському напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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«З-за порєбріка є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.22! Знищено екіпаж Бороди – «обладателей» шести орденів «Мужества», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що гвинтокрил було збито на Луганському напрямку. «Що стосується гелікоптера, то це Луганський напрямок. Тут же ж головне не те, що багатомільйонну техніку знищили, а головне, що загинули професійні пілоти, в яких треба вкладати мільйони доларів в їх навчання і багато-багато часу, тобто це не рік підготовки», – сказав Гайдай.

Як повідомлялося, українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні.

Триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.