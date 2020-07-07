Підрив авто «Укрпошти»: поліція розшукує ВАЗ злочинців (фото, відео)



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Злочинці підірвали автомобіль «Укрпошти» Фото: Нацполіція

Злочинці пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору

Поліція встановлює очевидців нападу на автомобіль «Укрпошти» в селі Тишки у Лубенського району Полтавщини.

За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

Особлива прикмета автомобіля – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто, імовірно 59 (або 58), останні букви – СК.

У поліції попереджають, що злочинці озброєні та небезпечні. «У жодному разі не намагайтеся затримати їх самостійно. Відразу телефонуйте до поліції», - застерігають правоохоронці.

«Якщо ви бачили схожий автомобіль, що на фото, або можете повідомити іншу корисну інформацію стосовно обставин нападу, просимо негайно зателефонувати до поліції за номерами: (0532) 517702 (чергова частина Головного управління НПУ в Полтавській області), 0951911300 (чергова частина Лубенського відділу поліції), 0504074334 (управління карного розшуку Головного управління поліції області)», - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

В «Укрпошті» повідомили деталі нападу.