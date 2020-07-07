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    Кримінал

    Підрив авто «Укрпошти»: поліція розшукує ВАЗ злочинців (фото, відео)

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    Злочинці підірвали автомобіль&nbsp;<span>&laquo;Укрпошти&raquo;</span> - Підрив авто «Укрпошти»: поліція розшукує ВАЗ злочинців (фото, відео)
    Злочинці підірвали автомобіль «Укрпошти»
    Фото: Нацполіція

    Злочинці пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору

    Поліція встановлює очевидців нападу на автомобіль «Укрпошти» в селі Тишки у Лубенського району Полтавщини.

    За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі на «Газель» пересуваються на автомобілі ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

    Особлива прикмета автомобіля – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто, імовірно 59 (або 58), останні букви – СК.

    У поліції попереджають, що злочинці озброєні та небезпечні. «У жодному разі не намагайтеся затримати їх самостійно. Відразу телефонуйте до поліції», - застерігають правоохоронці.

    «Якщо ви бачили схожий автомобіль, що на фото, або можете повідомити іншу корисну інформацію стосовно обставин нападу, просимо негайно зателефонувати до поліції за номерами: (0532) 517702 (чергова частина Головного управління НПУ в Полтавській області), 0951911300 (чергова частина Лубенського відділу поліції), 0504074334 (управління карного розшуку Головного управління поліції області)», - йдеться в повідомленні поліції.

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    Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

    У прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

    В «Укрпошті» повідомили деталі нападу.

    Національна поліція України вибух кримінал Укрпошта Полтавщина
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