У Полтаві кинули гранату в офіс партії ОПЗЖ: постраждала одна людина



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22-річна працівниця офісу, яка перебувала всередині дістала тілесні ушкодження

У Полтаві 3 липня в офіс політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» кинули гранату внаслідок чого одна людина дістала тілесні ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Повідомляється, що інцидент стався близько 18:00. За попередніми даними, невідомий кинув вибухонебезпечний предмет в офіс політичної партії.

Так, внаслідок події працівниця офісу, 1998 року народження, яка перебувала всередині дістала тілесні ушкодження (попередньо легкі).

«Також пошкоджено меблі та стіни всередині приміщення. Зараз фахівці вибухотехнічної служби встановлюють, який саме вибуховий пристрій було застосовано», — додали у поліції.

Вирішується питання відкриття справи за статтею про «замах на вбивство». Санкції статті передбачають від 7 до 15 років позбавлення волі.