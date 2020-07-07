На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» і викрали понад 2 мільйона гривень



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Злочинці пограбували мікроавтобус Укрпошти Фото: Нацполіція

Поліція Полтавщини встановлює осіб, які здійснили напад на автомобіль поштарів

Поблизу села Тишки Лубенського району Полтавщини невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти» та заволоділи грошима в сумі понад 2,2 млн грн і табельним пістолетом охоронця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

«Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця», - йдеться у повідомленні.

Також інформується, що внаслідок розбійного нападу двоє осіб, які перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.