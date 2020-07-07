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    Підрив авто «Укрпошти»: стали відомі деталі нападу злочинців

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    Бандити підірвали авто &laquo;Укрпошти&raquo; і викрали понад 2 млн грн - Підрив авто «Укрпошти»: стали відомі деталі нападу злочинців
    Бандити підірвали авто «Укрпошти» і викрали понад 2 млн грн
    Фото: Нацполіція

    Бандити забрали табельний пістолет, телефони, сумку з грошима і втекли з місця злочину

    Напад на автомобіль «Укрпошти» було здійснено за допомогою невідомого вибухового пристрою. Постраждалі працівники «Укрпошти» були доставлені в лікарню.

    Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

    Як відзначили в компанії, в результаті підриву автомобіля зловмисники забрали табельний пістолет, телефони, сумку з грошима і втекли з місця злочину.

    «Зараз працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда «Укрпошти» відстежує стан здоров'я постраждалих і знаходиться на постійному зв'язку з управлінням охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та лікарнею. При необхідності компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників», - йдеться в повідомленні.

    В «Укрпошті» запевнили, що забезпечать всі необхідні доставки і виплати.

    У той же час у прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

    Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».

    вибух напад автомобіль Укрпошта Полтавщина
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