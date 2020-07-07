Підрив авто «Укрпошти»: стали відомі деталі нападу злочинців



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Бандити підірвали авто «Укрпошти» і викрали понад 2 млн грн Фото: Нацполіція

Бандити забрали табельний пістолет, телефони, сумку з грошима і втекли з місця злочину

Напад на автомобіль «Укрпошти» було здійснено за допомогою невідомого вибухового пристрою. Постраждалі працівники «Укрпошти» були доставлені в лікарню.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Як відзначили в компанії, в результаті підриву автомобіля зловмисники забрали табельний пістолет, телефони, сумку з грошима і втекли з місця злочину.

«Зараз працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда «Укрпошти» відстежує стан здоров'я постраждалих і знаходиться на постійному зв'язку з управлінням охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та лікарнею. При необхідності компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників», - йдеться в повідомленні.

В «Укрпошті» запевнили, що забезпечать всі необхідні доставки і виплати.

У той же час у прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль «Укрпошти» у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, близько 10 ранку в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Укрпошти».