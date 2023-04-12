Показав дорогу на Ізюм та «зливав» позиції ЗСУ. Перед судом постане депутат від ОПЗЖ

Підозрюваний поширював серед жителів Ізюма дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо депутата за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні «Опозиційна платформа – За життя» перейшов на бік ворога.

«Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії», – йдеться в повідомленні.

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Депутат також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

Підозрюваний також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Раніше повідомлялося, що ​депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради.