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Показав дорогу на Ізюм та «зливав» позиції ЗСУ. Перед судом постане депутат від ОПЗЖ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Показав дорогу на Ізюм та «зливав» позиції ЗСУ. Перед судом постане депутат від ОПЗЖ
Депутат зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ
фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрюваний поширював серед жителів Ізюма дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо депутата за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні «Опозиційна платформа – За життя» перейшов на бік ворога.

«Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії», – йдеться в повідомленні.

Депутат також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

Підозрюваний також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Раніше повідомлялося, що ​депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради.

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Теги: Харківщина Ізюм прокуратура війна Опозиційна платформа — За життя

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