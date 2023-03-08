ОПЗЖ не звітуватиме за використання держкоштів. Новіков вказав на помилку парламенту
«Служба безпеки, парламент, постійно заявляють, що ОПЗЖ використовувала кошти росіян»
З 2020 року нині заборонена партія ОПЗЖ отримала понад 170 млн грн з державного бюджету, але після заборони партії уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти. Про це в розмові з «Главкомом» заявив керівник НАЗК Олександр Новіков.
Новіков нагадав, що Служба безпеки, парламент, постійно заявляють, що ОПЗЖ використовувала кошти росіян. Якби парламент відновив подання звітності партій, яке призупинили на початку карантину в 2020 році, правоохоронці могли би перевірити, які росіяни фінансували осередки заборонених російських політичних партій.
«Саме парламент не відновив обов‘язковість подачі звітів політичними партіями. Тобто депутати допомогли росіянам сховати кінці у воду, як вони фінансували проросійські партії та готувались до цієї війни», – заявив Новіков.
Нагадаємо, із 2020 року політичні партії не подають звіти. За цей час вони отримали із державного бюджету два мільярди гривень.
На фінансування партій у 2023 році передбачено 885,6 млн гривень, що суттєво вище, ніж у початковій версії держбюджету, але на 8% менше, ніж могло б бути, якби під час розрахунку обсягів фінансування чітко дотримувалися формули, закладеної в законі «Про політичні партії в Україні».
ЦЬогоріч держфінансування взагалі не отримуватиме заборонена ОПЗЖ. Оскільки рішення про заборону партії є остаточним, то 132,8 млн гривень, які мали б піти на фінансування ОПЗЖ, гарантовано залишаються в бюджеті.
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