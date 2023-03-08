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ОПЗЖ не звітуватиме за використання держкоштів. Новіков вказав на помилку парламенту 

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ОПЗЖ не звітуватиме за використання держкоштів. Новіков вказав на помилку парламенту 
Проросійські партії могли приховати канали їхнього фінансування з боку Росії
фото з відкритих джерел

«Служба безпеки, парламент, постійно заявляють, що ОПЗЖ використовувала кошти росіян»

З 2020 року нині заборонена партія ОПЗЖ отримала понад 170 млн грн з державного бюджету, але після заборони партії уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти. Про це в розмові з «Главкомом» заявив керівник НАЗК Олександр Новіков. 

Новіков нагадав, що Служба безпеки, парламент, постійно заявляють, що ОПЗЖ використовувала кошти росіян. Якби парламент відновив подання звітності партій, яке призупинили на початку карантину в 2020 році, правоохоронці могли би перевірити, які росіяни фінансували осередки заборонених російських політичних партій.

«Саме парламент не відновив обов‘язковість подачі звітів політичними партіями. Тобто депутати допомогли росіянам сховати кінці у воду, як вони фінансували проросійські партії та готувались до цієї війни», – заявив Новіков.

Нагадаємо, із 2020 року політичні партії не подають звіти. За цей час вони отримали із державного бюджету два мільярди гривень. 

На фінансування партій у 2023 році передбачено 885,6 млн гривень, що суттєво вище, ніж у початковій версії держбюджету, але на 8% менше, ніж могло б бути, якби під час розрахунку обсягів фінансування чітко дотримувалися формули, закладеної в законі «Про політичні партії в Україні».

ЦЬогоріч держфінансування взагалі не отримуватиме заборонена ОПЗЖ. Оскільки рішення про заборону партії є остаточним, то 132,8 млн гривень, які мали б піти на фінансування ОПЗЖ, гарантовано залишаються в бюджеті.

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Теги: партії карантин колабораціонізм парламент Олександр Новіков

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