Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат – нардеп Гончаренко
Суркіс член фракції ОПЗЖ і один з співвласників Динамо Київ
Народний депутат забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Григорій Суркіс найближчим часом складе депутатський мандат. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Григорій Суркіс дуже скоро складе депутатський мандат. Суркіс член фракції ОПЗЖ і один з співвласників Динамо Київ», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, колишній член «Опозиційної платформи – За життя» Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата. Також народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата.
Раніше повідомлялося, що нардепка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла відреагувала на ініціативу журналістів позбавити мандатів нардепів-втікачів, які втекли з України перед вторгненням і досі не повернулися. Вона подала звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, недотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса.
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