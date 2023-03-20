​Депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради

Із 1 лютого 2022 року депутат Вінницької облради та працівник Закарпатської митниці Сергій Ткачук жодного разу не з’явився на робочому місці

Депутат Вінницької обласної ради від ОПЗЖ Сергій Ткачук п’ять місяців не ходив на роботу до Закарпатської митниці Державної митної служби України, і його при цьому не звільняли. Так само обраний від забороненої партії депутат більше року не відвідує засідання облради. Про це повідомляє Рух «Чесно».

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Такі часті прогули дають підстави для відкликання депутата. Відомо, що під час ігнорування робочих обов'язків Ткачук відпочивав за кордоном, адже користувачка TikTok, яка, ймовірно, є його дівчиною, розмістила відео з люксового закордонного готелю на березі моря. На цьому відео депутат Ткачук танцює і у цьому ролику звучить російська попса.

Сергій Ткачук – син екснардепа від партії «Солідарність» Геннадія Ткачука та чинний депутат Вінницької обласної ради від ОПЗЖ. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті ради, працював на Закарпатській митниці.

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Ткачук-молодший виконував обов’язки заступника начальника відділу кінологічного забезпечення управління запобігання та протидії контрабанді та порушенню митних правил Закарпатської митниці. Згідно з його посадовою інструкцією, яку вдалося отримати у відповідь на запит, він мав би проводити аналітичну роботу із виявлення способів та засобів переміщення товарів через митний кордон України, а також проводити підбір, підготовку та тренування службових собак.

Натомість із 1 лютого 2022 року Ткачук жодного разу не з’явився на робочому місці. Про це свідчить відповідь Закарпатської митниці на запит активістів. З лютого аж до його звільнення у червні 2022 року в його табелях робочого часу стоїть «НЗ», що означає «відсутність з нез’ясованих причин».

За цей час митник Ткачук жодного разу не звертався до керівництва і ніяк не пояснював свою відсутність на роботі. Зі свого боку керівництво митниці і не шукало свого працівника, та звільнило його з виплатою вихідної допомоги згідно з чинним законодавством. Сума склала 15 119 грн.

Чинний депутат Вінницької обласної ради Сергій Ткачук із початку повномасштабного вторгнення росії не був присутнім на жодному сесійному засіданні. Звітів про свою діяльність не подавав, а із засобів зв’язку із ним є тільки адреса приймальні, куди можна прийти раз на місяць. Про це йдеться у відповіді на запит до Вінницької облради.

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«Депутатів, які пропустили понад 50% засідань сесій або комісій, можуть відкликати і за ініціативою виборців, і за ініціативою партій. Але в будь-якому випадку кінцеве рішення за партією. Зараз проросійські партії заборонені, і ОПЗЖ перебуває у стані ліквідації. Парламент міг би вирішити це питання. Законопроєкт Кабміну передбачає позбавлення мандатів усіх депутатів місцевих рад, які були обрані від проросійських партій. Але попри вимогу понад 150 нардепів винести проєкт у сесійну залу Руслан Стефанчук цього не робить. Погоджувальна рада теж ігнорує це питання», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

На сторінці у Facebook, яка підписана російською як «Сергей Ткачук», вказано, що це сторінка депутата Вінницької облради. Останній запис датовано червнем 2022 року. Жодної згадки про війну в Україні, про росію як країну-окупанта на ній немає.

На відео в останньому пості – колишній керівник вінницького онкодиспансеру Володимир Шамрай, який разом із тіткою Ткачука Людмилою Станіславенко намагався приватизувати шматок землі, що належить комунальному диспансеру.

Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада відправила у відставку двох міністрів.

Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій також підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

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Також повідомлялося, що міністр Рябікін отримає нову посаду.