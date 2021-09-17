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    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові

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    Чоловік залишив передсмертну записку - Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові
    Чоловік залишив передсмертну записку
    фото: Нацполіція

    У поліції розповіли, що підприємець вистрілив собі у голову з помпової рушниці

    Правоохоронці встановлюють деталі загибелі харківського бізнесмена Олега Привалова, який перед смертю залишив записку, повідомляє Нацполіція.

    Як повідомляв «Главком», бізнесмен застрелився 17 вересня у власному ресторані «Чилі».

    За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.

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    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові
    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові
    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові
    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові
    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові

    У поліції розповіли, що підприємець вистрілив собі у голову з помпової рушниці. Зброя була офіційно зареєстрована на загиблого.
    Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони збирають докази та опитують свідків.

    Привалов володів у Харкові двома закладами громадського харчування. Він обрав цей вид бізнесу, оскільки любив готувати та створювати авторські рецепти.

    За даними ЗМІ, бізнесмен мав заборгованість за оренду. Мовиться про заклад Bono. Привалов начебто мав конфлікт із власницею приміщення.

    Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів фото: pryvalov.com
    Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів фото: pryvalov.com

    Бізнесмен застрелився 17 вересня. За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події.

    Теги: Харків зброя бізнес ресторан самогубство поліція чоловік Чилі
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    Поліція повідомила подробиці про бізнесмена, який застрелився в Харкові