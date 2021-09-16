Правоохоронці розкрили вбивство жінки, яка жила в наметі на столичній Оболоні

Підозрюваний – 66-річний чоловік без певного місця проживання – був затриманий

Столичні правоохоронці розшукали причетних до вбивства жінки, яка приїхала до столиці на заробітки і проживала у наметі на Оболоні. Про це повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку в Telegram-каналі.

«Завдяки показанням свідків був складений фоторобот одного з чоловіків. На пошуки ймовірного душогуба були орієнтовані правоохоронні органи та поінформована громадськість», – йдеться в публікації.

Через деякий час поліцейські встановили місцеперебування вказаного чоловіка, і підозрюваний – 66-річний чоловік без певного місця проживання – був затриманий.

Загибла Оксана приїжджала на заробітки до Києва

Фігурант вже зізнався у скоєнні злочину – він розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові.

Затриманий раніше був судимий. Тільки у квітні цього року він вийшов з в'язниці, де відбував покарання за скоєння вбивства.

Нагадаємо, на початку поточного місяця в Оболонському районі столиці, зокрема поблизу берега річки Дніпро було виявлено вбитою 37-річну мешканку Чернігівської області. Загибла приїжджала до столиці на підробіток, мешкала у туристичному наметі, де і була виявлена звичайним перехожим.

Нагадаємо, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

Також, в Києві молодик зарізав жінку й накинувся на її брата.