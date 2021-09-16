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    Правоохоронці розкрили вбивство жінки, яка жила в наметі на столичній Оболоні

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    Підозрюваний розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові - Правоохоронці розкрили вбивство жінки, яка жила в наметі на столичній Оболоні
    Підозрюваний розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові
    Фото: fakty.com.ua

    Підозрюваний – 66-річний чоловік без певного місця проживання – був затриманий

    Столичні правоохоронці розшукали причетних до вбивства жінки, яка приїхала до столиці на заробітки і проживала у наметі на Оболоні. Про це повідомила пресслужба Департаменту карного розшуку в Telegram-каналі.

    «Завдяки показанням свідків був складений фоторобот одного з чоловіків. На пошуки ймовірного душогуба були орієнтовані правоохоронні органи та поінформована громадськість», – йдеться в публікації.

    Через деякий час поліцейські встановили місцеперебування вказаного чоловіка, і підозрюваний – 66-річний чоловік без певного місця проживання – був затриманий.

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    Фігурант вже зізнався у скоєнні злочину – він розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові.

    Затриманий раніше був судимий. Тільки у квітні цього року він вийшов з в'язниці, де відбував покарання за скоєння вбивства.

    Нагадаємо, на початку поточного місяця в Оболонському районі столиці, зокрема поблизу берега річки Дніпро було виявлено вбитою 37-річну мешканку Чернігівської області. Загибла приїжджала до столиці на підробіток, мешкала у туристичному наметі, де і була виявлена звичайним перехожим.

    Нагадаємо, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

    Також, в Києві молодик зарізав жінку й накинувся на її брата.

    Теги: Київ Дніпро вбивство чоловік заробітчани
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    Правоохоронці розкрили вбивство жінки, яка жила в наметі на столичній Оболоні