Вірус проникає у мозок. Які наслідки Covid-19 можуть проявитися за декілька місяців

Із перенесенням коронавірусної хвороби можуть бути пов’язані думки про самогубство та депресія

У деяких випадках «відкладені» наслідки коронавірусної хвороби люди починають відчувати ледь не за рік після одужання

Через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок. Про це розповіли в програмі «Київ. Newsroom» на телеканалі «Київ».

Одна з героїнь програми, Марія, розповіла, що нові симптоми з’явилися у неї через кілька місяців після хвороби, коли під час святкування випила сухого вина. Зробивши кілька ковтків, вона одразу відчула сильний головний біль. Потім це повторилося ще декілька разів.

На думку лікарів, це може бути наслідком зустрічі організму з SARS-CoV-2.

«Такі пацієнти потребують індивідуальної діагностики, проведення лабораторних обстежень печінкових проб, УЗД органів черевної порожнини. Тому, що найбільш ймовірно тут, не тільки на неврологічному рівні ураження, а і підшлункова залоза не так перетравлює алкоголь», – вважає сімейний лікар Людмила Бабешена.

«Вражається печінка, особливо у молодих людей. Яким чином це відбувається, ми до кінця ще не знаємо. З поширенням коронавірусної хвороби у нашому центрі збільшилася кількість хворих, у пацієнтів виявляють ниркову недостатність», – зазначає лікар-інфекціоніст, нефролог Київського міського центру нефрології і гемодіалізу Олена Фєрєнц.

Вірус атакує будь-які органи і системи. Наприклад, вчені стверджують, що після хвороби нирки можуть постарішати на роки.

Найбільше внаслідок хвороби страждає серцево-судинна система – з’являються перебої в роботі серця , серцева недостатність, аритмія. Часто пацієнти потребують постійного ЕКГ-контролю, консультації кардіолога. Також високий ризик тромбозів після перенесеного захворювання, фіброз легень.

З перенесенням коронавірусної хвороби можуть бути пов’язані і думки про самогубство та депресія. Відома суїцидологиня, кандидат наук Наталія Бугайова каже, що думки про смерть не обов’язково виникають одразу після хвороби. Інколи навіть важко відстежити цей взаємозв’язок.

Лікарка розповідає про свого пацієнта, у якого з’явилися після перенесеного Covid-19 суїцидальні думки через 10 місяців. Тоді завдяки вчасно поставленому діагнозу людину вдалося врятувати.

«Зараз ми вже знаємо, що цей вірус є нейротропним, проникає у мозок і нервову систему», – підсумовує Наталія Бугайова.

Читайте також: